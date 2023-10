Borussia Dortmund, Terzic: “Milan diverso dal PSG, Leao e Theo i più pericolosi. Non farò cambi nella formazione”

Il tecnico del Borussia Dortmund, Edin Terzic, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida casalinga contro il Milan. Queste le parole:

“In Champions nessuna partita è facile, noi l’abbiamo capito già dai sorteggi. Di solito servono 10 punti per qualificarsi. Per questo è importante fare punti domani e sono importanti le partite in casa. Domani ci sarà il Milan, avversario difficile, ma possiamo affrontarlo e ci saranno i tifosi ad aiutarci. Faremo una grande prestazione, sarà una partita completamente diversa. Ci eravamo fatti molti pensieri e preoccupazioni prima del PSG e abbiamo cambiato mentalità per affrontare la partita con più coraggio. Potevamo sfruttare meglio alcune possibilità, ma non ce ne siamo resi conto. Il modo di giocare del Milan è diverso, avremo sfide nuove e cercheremo di fare del nostro meglio. Abbiamo fatto bene col PSG, speriamo di continuare su quella strada. Cambiamenti nella rosa? No, non ci saranno novità”.

Sugli avversari: “Hanno ottimi giocatori, hanno perso due giocatori importanti ma hanno fatto ottimi investimenti. Tutti bravi, come anche Pulisic che ha iniziato bene. Leao è pericoloso con Theo Hernandez a sinistra. Anche il capitano o Florenzi affrontano bene l’avversario. Sono bravi e ottimi a livello tecnico. Abbinano intensità e tecnica, sono sempre nelle condizioni di vincere. Dobbiamo fare una prestazione di livello. Dobbiamo difenderci bene, ma poi essere pronti quando la partita si fa intensa”.

Foto: Instagram Borussia Dortmund