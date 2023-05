Borussia Dortmund, solo un pari (2-2). Il Bayern è Campione di Germania!

Dopo un’incredibile stagione la Bundesliga ha finalmente un vincitore. Il Bayern Monaco trionfa, non si interrompe il dominio dei bavaresi che porta a casa il titolo al termine di un pomeriggio al cardiopalma. A nulla è servito il pareggio in extremis del Borussia Dortmund, per 2-2 contro il Mainz su cui pesa il rigore fallito da Haller al 19′ del primo tempo. Primo tempo che si è concluso con gli ospiti in vantaggio per 2 a 0 e un Borussia irriconoscibile. Nel frattempo il Bayern Monaco si era portato in vantaggio ed era andato a riposo da primo in classifica. Dortmund che accorcia le distanze nel secondo tempo con il gol di Guerreiro e Bayern che subisce il pareggio del Colonia a dieci minuti dal novantesimo. A cambiare ancora una volta la storia di questo campionato ci pensa il giovane fuoriclasse Jamal Musiala che trova il gol del nuovo vantaggio Bayern al minuto 89. Il Bayern adesso ha un punto in più in classifica su un Borussia Dortmund che prova il tutto per tutto fino alla fine. Al 96′ l’ex Bayern Niklas Sule trova il gol del definitivo 2-2. Pareggio che non basta ai gialloneri per tornare in vetta alla classifica. A parità di punti, il Bayern Monaco conclude al primo posto centrando la vittoria di questa Bundesliga. Un finale incredibile che ha regalato un pomeriggio di grandi emozioni agli appassionati.

Foto: Twitter Bayern Monaco