Borussia Dortmund-Siviglia, le formazioni ufficiali

Il Borussia Dortmund, vittorioso all’andata per 3-2, ospita al Westfalenstadion, il Siviglia per strappare un pass per i quarti di finale di Champions League.

Queste le formazioni ufficiali:

Borussia Dortmund (4-3-3): Hitz; Morey, Emre Can, Hummels, Schulz; Dahoud, Delaney, Bellingham; Hazard, Haaland, Reus.

Siviglia(4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Kounde, Diego Carlos, Acuna; Jordan, Fernando, Oscar Rodriguez; Ocampos, En-Nesyri, Suso.

Foto: Sito Borussia