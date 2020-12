Borussia Dortmund, si ferma nuovamente Thorgan Hazard. Il comunicato del club

Thorgan Hazard è entrato all’83esimo minuto nella gara di ieri che vedeva il suo Borussia Dortmund affrontare l’Eintracht Braunschweig in DFB Pokal. Il belga non giocava dall’8 dicembre contro lo Zenit e al suo ritorno in campo ha sostituito Giovanni Reyna ma, nonostante i pochissimi minuti giocati (12), il Twitter ufficiale del club tedesco ha comunicato che il giocatore ha accusato un problema muscolare dopo la partita e dovrà stare a riposo per diverse settimane.

Unfortunately, Thorgan Hazard suffered another muscular injury yesterday and will need several weeks to recover.

