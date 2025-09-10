Borussia Dortmund, Schlotterbeck torna in gruppo dopo 5 mesi

10/09/2025 | 18:20:04

Dopo una lunghissima assenza per infortunio (5 mesi), il difensore del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Stando a quanto riportato da Kicker, il nazionale tedesco classe ’99, che si era procurato una lesione al menisco all’inizio di aprile, ha superato un ulteriore step verso la riabilitazione. Adesso il mese d’ottobre è nel mirino, anche in ottica Nazionale, per il nativo di Waiblingen.

Foto: Instagram Schlotterbeck