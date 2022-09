Borussia Dortmund, Reus esce in barella: distorsione alla caviglia. Mondiale a rischio

Brutte notizie per il Borussia Dortmund, e non solo. Marco Reus è stato costretto ad abbandonare il campo al 28′ della sfida tra il BVB e lo Schalke a causa di un infortunio alla caviglia. Il calciatore è stato scortato fuori dal campo in barella e le prime impressioni parlano di una brutta distorsione alla caviglia. Se dovessero essere confermate, il calciatore tedesco rischierebbe di saltare il prossimo Mondiale in Qatar.

Foto: Borussia Dortmund Instagram