Borussia Dortmund, recuperato Haaland: sarà a disposizione domani contro il Dusseldorf

Intervenuto in conferenza stampa alla viglia della gara di domani contro il Fortuna Dusseldorf, Lucien Favre, tecnico del Borussia Dortmund, ha annunciato che Erling Haaland ha recuperato dall’infortunio ed è a disposizione: “Haaland sta bene, oggi ha fatto tutto l’allenamento con il gruppo. Vedremo se giocherà, in caso contrario abbiamo giocatori in grado di sostituirlo.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Borussia Dortmund