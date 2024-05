Borussia Dortmund-Real Madrid: le probabili formazioni

Sabato 1 giugno andrà in scena l’attesissima finale di Champions League fra il Real Madrid di Carlo Ancelotti e la rivelazione della competizione: il Borussia Dortmund di Edin Terzic. Qualunque sarà il risultato finale verrà scritta la storia: in caso di vittoria per i Blancos sarebbe la quindicesima Champions della propria storia, la quinta per Carlo Ancelotti, qualora invece dovessero vincere i gialloneri, gli stessi tornerebbero sul tetto d’Europa ventisei anni dopo. In quell’edizione infatti (1996-1997) si registrò la conquista dell’unica Champions della loro storia (3-1 contro la Juventus). Andiamo a vedere le possibili scelte dei due allenatori.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug. All. Terzic

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinícius Júnior. All. Ancelotti

Foto: instagram Champions League