Borussia Dortmund: niente Bundesliga nel futuro di Mario Gotze

Com’è noto, Mario Gotze lascerà il Borussia Dortmund a fine stagione, non rinnovando il suo contratto con il club giallonero. Nel suo futuro, tuttavia, non ci saranno ne il Bayer Leverkusen ne l’Hertha Berlino, che avevano manifestato interesse nei suoi confronti: infatti, secondo quanto riporta Sport Bild, il centrocampista tedesco lascerà la Bundesliga. Nei piani Gotze ci sarebbe la volontà di provare un’esperienza all’estero, in un altro campionato europeo. Nessuna possibilità, invece, per un trasferimento in Cina o negli USA.

Foto: profilo Twitter personale Mario Gotze