Borussia Dortmund: il 16enne Moukoko è il più giovane a segnare in Bundesliga

Con la rete segnata all’Union Berlino, Youssoufa Moukoko, attaccante del Borussia Dortmund, ha stabilito un record: con i suoi 16 anni e 28 giorni è il calciatore più giovane ad andare in gol in Bundesliga. Debuttando il mese scorso contro l’Hertha Berlino era già diventato il più giovane esordiente del campionato tedesco. La gara è in corso e il Borussia Dortmund sta perdendo per 2-1 sul campo dell’Union. Moukoko aveva segnato il gol del provvisorio 1-1 al 60′.

Foto: Mundo Deportivo