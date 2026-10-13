Borussia Dortmund, Kovac dopo il rinnovo: “Possiamo ottenere grandi risultati, c’è un grande potenziale qui”

13/10/2026 | 13:00:52

Niko Kovac ha parlato ai canali ufficiali del Borussia Dortmund dopo il rinnovo: “Insieme, abbiamo tracciato una chiara rotta di sviluppo e gettato importanti basi per il futuro. Vogliamo costruire su queste basi. Abbiamo una visione precisa di come giochiamo a calcio, di come ci comportiamo come squadra e di cosa serve per raggiungere i nostri obiettivi. La chiave è non adagiarci sugli allori, ma lavorare ogni giorno per migliorare. Vediamo un grande potenziale e siamo convinti che, insieme, con piena convinzione e grande determinazione, possiamo ancora ottenere grandi risultati”.

foto sito dortmund