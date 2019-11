Borussia Dortmund-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani sera andrà in scena anche Borussia Dortmund-Inter, in palio ci sono punti pesanti. Favre dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1 con Bürki in porta, Hakimi, Akanji, Hummels e Schulz nella linea difensiva; Weigl e Delaney in mediana con Sancho, Witsel e T.Hazard alle spalle di Brandt. Non sono al meglio Reus e Gotze. Conte è orientato a schierarsi col consueto 3-5-2: Handanovic tra i pali, Godin, De Vrij e Skriniar nel terzetto arretrato; Candreva, Vecino (in vantaggio su Sensi), Brozovic, Barella e Biraghi a centrocampo; in avanti il confermatissimo tandem Lautaro Martinez-Lukaku. Appuntamento alle 21:00, a seguire le probabili formazioni.

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Bürki; Hakimi, Akanji, Hummels, Schulz; Weigl, Delaney; Sancho, Witsel, T.Hazard; Brandt. Allenatore: Favre.

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino (Sensi), Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro Martínez, Lukaku. Allenatore: Conte.

Foto: Inter Twitter