Borussia Dortmund: i convocati di Terzic per la finale di Champions

Manca sempre meno alla finale di Champions League in programma domani tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Il tecnico Edin Terzic potrà contare sulla rosa al completo, eccezion fatta per Bensebaini e Duranville, out per infortunio. Vediamo l’elenco completo.

Portieri: Kobel, Meyer, Lotka

Difensori: Hummels, Schlotterbeck, Wolf, Maatsen, Sule, Ryerson

Centrocampisti: Reus, Ozcan, Nmecha, Brandt, Sabitzer, Can, Watjen

Attaccanti: Haller, Sancho, Fullkrug, Moukoko, Malen, Adeyemi, Bynoe-Gittens

Foto: instagram Champions League