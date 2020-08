Borussia Dortmund, diramato l’elenco dei convocati per il ritiro. C’è Sancho, out Reus

Il Borussia Dortmund, attraverso un post sui social, ha diramato la lista dei convocati in vista del ritiro in Svizzera per programmare la nuova stagione. Tra i nomi presenti c’è Sancho, dato in partenza con il Manchester United in pole. Tra gli assenti, come comunica il club: “Il capitano Marco Reus e il terzino Marcel Schmelzer continueranno la loro riabilitazione e quindi non si recheranno in Svizzera.”

🔜 Abflug ins Trainingslager! 🛫🇨🇭 Mit diesem Kader 👀👇 pic.twitter.com/J23duYosxZ — Borussia Dortmund (@BVB) August 10, 2020

Foto: Bild