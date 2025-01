Borussia Dortmund, danni di 15-20 mila euro all’interno del Dall’Ara dopo la partita con il Bologna

Brutto comportamento dei tifosi del Borussia Dortmund che hanno sfogato la propria rabbia per la sconfitta per 2-1 arrivata in rimonta contro il Bologna, causando diversi danni ai bagni e ai seggiolini del settore ospiti dello Stadio Dall’Ara. I tifosi gialloneri hanno sfondato diverse porte, rovesciando i bagni chimici aggiuntivi posizionati sotto la curva. Danni molto gravi con una stima fra i 15 e i 20 mila euro. Sulla vicenda sta indagando la DIGOS.