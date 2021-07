Borussia Dortmund-Bologna finisce 3-0, a segno Reyna, Maloney e Tiggs

Il Borussia Dortmund batte 3-0 il Bologna di Mihajlovic in amichevole nella splendida cornice di Altach, in Austria.

Fin dai primi minuti è il Borussia a spingere, il gol che apre le marcature arriva al 24’ con Giovanni Reyna. I rossoblù provano a rispondere ma senza successo e Maloney raddoppia al 42’, allo scadere del primo tempo chidue i giochi Tiggs fissando il risultato sul definitivo 3-0.

Il prossimo impegno del Bologna è previsto per il 5 agosto, in Francia altra sfida importante contro il Liverpool.

Foto: Twitter Bologna