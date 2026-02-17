Borussia Dortmund-Atalanta, le formazioni ufficiali
17/02/2026 | 19:57:18
Alle 21, l’Atalanta sarà impegnata a Dortmund per la gara contro il Borussia.
Queste le formazioni ufficiali:
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini, Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson, Beier, Brandt, Guirassy. Allenatore: Kovac.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossonou, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Zalewski, Pasalic; Scamacca. Allenatore: Palladino.
Foto: sito Borussia