Borussia Dortmund annuncia: “Cessione Halland, impatto positivo sul bilancio di 35-40 milioni”

Halland come anticipato in precedenza dal primo luglio vestirà la maglia del Manchester City. Il Borussia Dortmund a riguardo ha esposto un comunicato sottolineando quanto inciderà la vendita nel bilancio della società giallonera: “Il giocatore Erling Haaland sta per trasferirsi dal Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (“BVB”) al Manchester City Football Club Limited (“Manchester City”). Tutte le parti hanno concordato oggi le basi di questo. I dettagli contrattuali devono ancora essere coordinati e documentati. La realizzazione del trasferimento è inoltre soggetta a un’adeguata e tempestiva elaborazione in conformità con le disposizioni del FIFA Transfer Matching System (FIFA TMS) Con la realizzazione di questo business di trasferimento, il management si aspetta un effetto positivo sui dati chiave di guadagno (EBITDA, EBIT) per l’esercizio 2022/2023 nell’ordine di circa 35,0 milioni di euro – 40,0 milioni di euro. A causa dell’apertura della finestra di trasferimento internazionale FIFA dal 1° luglio 2022 e, tra le altre cose, di altri requisiti delle associazioni regolamentari, l’attività di trasferimento non rientrerà nell’attuale anno finanziario 2021/2022, ma nell’anno finanziario 2022/2023.”

Foto: Twitter Borussia Dortmund