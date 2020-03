Borussia Dortmund: allenamenti in coppia per limitare i contagi

Il Borussia Dortmund domani riprenderà gli allenamenti. Per limitare il rischio di contagi, i ragazzi di Lucien Favre si incontreranno a coppie per allenarsi. “E’ un inizio – ha commentato l’ex-Juventus Emre Can – nelle ultime due settimane ci siamo accontentati di ciclismo indoor, allenamento con i pesi e ginnastica. Mi piacerebbe già riuscire a trovare la competizione tra qualche giorno, ma so che è ancora lontano e che è necessario essere pazienti.”

Foto: sito ufficiale Borussia Dortmund