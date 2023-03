Borussia Dortmund, a centrocampo Naby Keita nel mirino

Il Borussia Dortmund sarebbe molto attento ai calciatori che potrebbero essere svincolati dal 1 primo luglio, infatti dopo Kamada sarebbe finito Naby Keita del Liverpool nel mirino. Il ventottenne centrocampista guineano è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con i Reds e, al momento, il rinnovo sembra essere tutt’altro che certo. In Inghilterra non ha rispettato le aspettative, l’investimento di ben 60 milioni di euro effettuato nell’estate 2018 non ha dato i suoi frutti. Secondo quanto riporta Bild in Germania, il club giallonero dovrebbe battere la concorrenza del Lipsia. Il club nel quale è esploso, nelle stagioni 2016-2017 e 2017-2018, vorrebbe un suo ritorno a costo zero.

Foto: Instagram ufficiale Naby Keita