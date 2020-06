Borriello: “Vedrei bene Milik alla Juve. CR7 non è un numero 9 puro”

Marco Borriello ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport. Di seguito alcune sue dichiarazioni.

“Come vedrei Milik alla Juve? Benissimo. E’ un nove completo e, non avesse subito quei brutti infortuni, sarebbe uno dei più forti con Higuain e Dzeko. Arek non è solo un uomo da area di rigore, è uno dei centravanti che segna maggiormente anche con tiri da fuori. Per CR7 potrebbe essere un po’ quello che è stato Benzema ai tempi del Real Madrid. Adesso Milik pensa solo al Napoli. CR7 attaccante centrale? È un fenomeno, ma non un 9 puro. Al centro si prendono molte botte, non so se piacerebbe a Cristiano. Lui è devastante se parte largo, seguendo il proprio istinto, senza compiti. CR7 è un opportunista, una vipera”.