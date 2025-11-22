Borrelli a parametro zero: il Cagliari ha avuto un bel ritorno

22/11/2025 | 17:11:07

Gennaro Borrelli è tornato al centro del Cagliari dopo il grave infortunio che ha costretto Belotti a chiudere la stagione in netto anticipo. Borrelli ha sempre fatto molto bene in Serie B, è nel pieno della maturità (classe 2000) e ha potuto scegliere con calma la nuova destinazione. A parametro zero dopo la smobilitazione del Brescia e la fine del deludente ciclo Cellino. Borrelli avrebbe potuto scegliere una delle 4-5 opportunità dalla B, ma ha aspettato e ha deciso per il Cagliari. E in queste ultime partite ha dimostrato di poter essere all’altezza della Serie A: la doppietta del pomeriggio sarebbe stata ancor più esaltante senza l’errore di Caprile che ha fatto sfumare una preziosa vittoria.

