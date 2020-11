Borja Valero: “Voglio dimostrare che posso ancora dare tanto alla Fiorentina”

Borja Valero, centrocampista della Fiorentina, ha parlato al QS:

“Io sto bene, penso di aver recuperato e ora cercherò di dare il massimo per la mia squadra.

Prandelli? Si vede che ha davvero tantissima voglia di rimettersi in gioco. Lui è prima di tutto un tifoso viola. Sta cercando di darci serenità e sono sicuro farà un ottimo lavoro. Io devo solo lavorare sodo per dimostrare che posso ancora dare tanto alla Fiorentina, i tifosi sanno quanto ci tengo”.

Foto: Instagram Fiorentina