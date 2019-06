Borja Valero, l’agente: “Resta all’Inter al 100%”

Uscito dall’incontro con l’Inter nella nuova sede della società nerazzurra, l’agente di Borja Valero ha confermato che lo spagnolo resterà in nerazzurro. Intercettato dai media presenti, ha confermato che non c’è nessuna trattativa, né con club spagnoli né con la Fiorentina. Queste le parole rilasciate a TMW. “Resta all’Inter, che è la sua squadra. Sta bene lì, è un club meraviglioso, è molto felice. Rimane in nerazzurro al 100%”

Foto Twitter Borja Valero