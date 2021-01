Borja Valero: “La classifica dice che è uno scontro salvezza da non salvare”

Tra pochi minuti in campo Torino e Fiorentina per l’anticipo della prima giornata di ritorno di Serie A. A Sky Sport ha parlato Borja Valero che ha commentato l’importanza della gara in questione.

Queste le sue parole: “Cerchiamo equilibrio, sennò non saremmo dove siamo in classifica. Vincere in trasferta sarebbe perfetto e siamo qua per provarci. Scontro salvezza? Purtroppo è la realtà: lo dice la classifica, e quella non mente. C’è da lavorare per salvarsi prima possibile, la gente merita almeno questo”.

Foto: Twitter Fiorentina