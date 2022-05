Borja Valero elogia il Milan: “La simbiosi tra squadra e tifosi è stata un’arma vincente”

In occasione dell’evento di golf a scopo benefico organizzato da Massimo Mauro e Gianluca Vialli, ha parlato Borja Valero che ha elogiato il Milan campione d’Italia: “La società ha lavorato bene, abbassando gli stipendi ma anche creando una grande simbiosi tra squadra e tifo e non era facile. Hanno fatto un grande campionato”. L’ex centrocampista di Inter e Fiorentina si è anche soffermato sui nerazzurri: “Per l’Inter poteva finire un po’ meglio anche perché l’ambiente a San Siro è stato pazzesco anche dopo che hanno saputo della vittoria del Milan può essere una base per il futuro dell’Inter”.

Foto: Twitter Milan