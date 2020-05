Borja Valero consiglia Lautaro: “Resti all’Inter, qui c’è un progetto vincente”

Borja Valero torna a parlare. Il centrocampista dell’Inter ha rilasciato un’intervista a Sportweek, queste le sue dichiarazioni: “Brozovic? In questi tre anni è cresciuto in maniera esponenziale, si è reso pian piano conto di quanto sia forte, prendendo possesso di quello che per lui è un ruolo nuovo: il regista. Può crescere ancora. Eriksen, invece, è arrivato a metà stagione, la settimana prima giocava nel Tottenham, quella dopo aveva cambiato campionato e Paese: non è semplice. Quando stava iniziando ad ingranare è arrivato lo stop. Ha solamente bisogno di tempo. Il futuro di Lautaro Martinez? Qua abbiamo un progetto vincente, visibile a tutti. Per realizzarlo, è meglio se rimane con noi”.

Foto: Twitter ufficiale Inter