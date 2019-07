Il retroscena: Borja Valero, un caffè e una cena tra Ausilio e Pradè. Tra interesse e distanza…

La Fiorentina ha sperato fino all’ultimo di agganciare De Rossi che ha ormai scelto il Boca, ha scartato Biglia e continua a pensare a Borja Valero. In giornata un caffè e una cena di cortesia tra Ausilio e Pradè, considerato il grande rapporto tra i due. Ma è stato affrontato anche il tema legato al centrocampista spagnolo, che alla Fiorentina piace molto, ma al momento c’è una certa distanza tra domanda e offerta sull’ingaggio. Recentemente il suo agente, che prima aveva dato per sicura la conferma di Borja Valero all’Inter (una bugia), ha ammesso che il desiderio del suo assistito sarebbe quello di tornare a Firenze. Il mercato è lungo, c’è ancora tempo per provare a ridurre le distanze che oggi ci sono.

Foto: sito ufficiale Inter