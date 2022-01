Borja Mayoral saluta Roma: “Non avrei mai immaginato potesse finire in questo modo. E’ stato un onore”

Borja Mayoral insieme al connazionale Villar, è da ieri un nuovo giocatore del Getafe. L’attaccante spagnolo non ha trovato spazio quest’anno con Mourinho, dopo una stagione positiva con Fonseca. Il ragazzo di proprietà del Real Madrid ha condiviso sui social un messaggio per i tifosi romanisti, salutando la piazza giallorossa.

Queste le sue parole: “Roma! È stato un vero piacere stare qui, vivere qui e giocare con questa maglia. Grazie per questo anno e mezzo pieno di emozioni. Mi dispiace aver segnato tanti gol la scorsa stagione e non aver potuto vivere quelle emozioni con tutti voi presenti allo stadio, perché la parte migliore di questo club siete proprio voi. Gli ultimi mesi, come potete ben immaginare, non sono stati facili per me, ma rimango con tutto il vello e il buono che ho vissuto. In questo anno e mezzo ho imparato tanto e sono cresciuto in un campionato come la Serie A. Ad essere sincero non avrei mai immaginato che sarebbe finita in questo modo, ma me ne vado con la consapevolezza di aver dato tutto e di essere stato all’altezza di questo grande club. Ciao Roma, Ciao romanisti”.

Foto: Twitter Roma