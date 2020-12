Borja Mayoral: “Posso giocare come unico attaccante ma anche con Dzeko”

L’attaccante della Roma Borja Mayoral ha affiancato Paulo Fonseca nella consueta conferenza stampa alla vigilia delle gare di Europa League. Domani la Roma, già qualificata da prima nel girone, giocherà a Sofia contro il Cska. Queste le parole dello spagnolo, ex punta del Levante: “Se preferisco giocare come unico attaccante o in coppia? Io da calciatore preferisco giocare e basta. Mi sento a mio agio in entrambi i sistemi e posso adattarmi. Lo scorso anno giocavo con due punte, mentre l’anno prima con il Real con una sola punta. Se mi aspettavo di giocare dall’inizio contro il Sassuolo? Personalmente spero sempre di partire titolare. Poi spetta al mister la decisione, ma cerco di sfruttare al massimo ogni occasione“.

Foto: Twitter Borja Mayoral