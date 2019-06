Borja Mayoral: “Penso che lascerò il Real Madrid. Dopo…”

L’attaccante spagnolo del Real Madrid, Borja Mayoral, ha parlato a proposito del proprio futuro nel corso di un’intervista rilasciata a EFE: “Non so ancora niente ma penso che lascerò il Real. Dopo, si vedrà. Non ho parlato di persona con il club. Ora sono concentrato sull’Europeo Under 21 e il mio rappresentante si sta occupando di tutte queste questioni. Dopo l’Europeo prenderò una decisione. In ogni caso, è vero, preferirei restare in Spagna”. Borja Mayoral, ceduto in prestito dalle merengues al Levante nel corso dell’ultima stagione, ha messo a segno 5 reti in 34 presenze totali.

Foto: Mundo Deportivo