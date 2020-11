Borja Mayoral: “Notte indimenticabile, sento la fiducia di Fonseca”

Borja Mayoral questa sera ha segnato il suo primo e secondo gol con la maglia della Roma, nella rotonda vittoria per 5-0 sul Cluj, ecco le sue parole a Roma Radio:

“Una notte da sogno, ho fatto i miei primi due gol all’Olimpico ed i primi in assoluto con questa maglia.

Me la ricorderò per sempre, sento la fiducia del mister Fonseca da quando mi ha chiesto di venire qui.

Sono ancora in una fase di adattamento ma la strada è quella giusta, sento che posso crescere tantissimo”.