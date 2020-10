Borja Mayoral in dirittura d’arrivo: ecco chi è l’attaccante pronto a sbarcare a Roma

Ormai ci siamo, Borja Mayoral è pronto a sbarcare nella Capitale per vestire la maglia della Roma. Nato a Parla, alle porte di Madrid, il 5 aprile 1997, ed entra a far parte delle giovanili del Real Madrid nel 2007 dopo una breve esperienza nella squadra della sua città, il Parla. iI 31 ottobre 2015, sostituendo Toni Kroos nella gara contro il Las Palmas, debutta in prima squadra. Nel luglio del 2016 passa al Wolfsburg in prestito dove mette a segno due gol in 19 presenze. Nella stagione successiva resta a Madrid diventando parte integrante del gruppo e vincendo anche la Champions League. Subito dopo un nuovo passaggio, sempre in prestito, al Levante. Adesso la grande occasione a Roma. Attaccante di razza, giocherà a staffetta con Dzeko ma con la maglia da titolare pronta a prendersela alla prima vera occasione. Punta centrale di ruolo, non disdegna i ruoli secondari del reparto offensivo. Bravo nei dribbling, con un fisico di 183 cm crea non pochi problemi alle difese avversarie.

Foto: AS