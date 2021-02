Borja Mayoral: “Contento per il gol. Giocare con Edin? Possibile, ma non decido io”

La Roma vince l’andata dei Sedicesimi di Europa League contro lo Sporting Braga con un ottimo 2-0 firmato da Dzeko e Borja Majoral. Al termine della gara è intervenuto l’attaccante spagnolo della Roma per parlare sia della prestazione, che della possibile convivenza in un attacco a 2 con il bosniaco. Queste le sue parole: “Sono in un buon momento e sono contento di aiutare la squadra, ogni partita che gioco cerco di giocare bene e segnare, se posso lo faccio. Giocare con Dzeko? Possibile, ma non decido io, questo è compito dell’allenatore”

Foto: Twitter Roma