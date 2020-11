Borja Mayoral: “Abbiamo qualche positivo in squadra, ma non ho paura”

“Abbiamo qualche positivo in squadra, ma non sono molto preoccupato per il Covid, perché già l’ho avuto”. Parla così Borja Mayoral, attaccante della Roma, in una diretta Instagram di questo pomeriggio: “Ho avuto qualche sintomo la scorsa estate – continua -, ma poi ho finito il campionato. Ora sono più tranquillo, perché ho sviluppato gli anticorpi e penso di non potermi contagiare di nuovo”.

Foto: Getty