Borja Iglesias: “Le unghie nere? Le ho dipinte per dare visibilità e combattere il pensiero razzista in Spagna”

11/03/2026 | 12:50:30

L’attaccante del Celta Vigo, Borja Iglesias, ha concesso un’intervista a L’Equipe. Queste le sue parole:

“Black Lives Matter? Mi ha colpito molto. Così mi sono dipinto le unghie di nero per dare visibilità a questa causa e combattere il pensiero razzista in Spagna. Gli insulti che ricevo online? Essere chiamato omosessuale non è un insulto. Sarei molto più felice di essere omosessuale che essere come chi è pieno di odio”.

Foto: sito Celta Vigo