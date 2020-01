Borini sempre più lontano dal Milan: non è tra convocati di Pioli

Fabio Borini è sempre più lontano dal Milan. L’attaccante non è stato convocato da Pioli per la partita di domani contro la Samp, un chiaro indizio di mercato. Borini da due settimane ha memorizzato le proposte di Fiorentina e Sampdoria, ma il Genoa resta in vantaggio per il duttile attaccante, come vi abbiamo raccontato.

🏟 #MilanSampdoria 🏟

Here's our first squad list of the year 🗓 Sono 23 i convocati per la 18° di Serie A 🗓#SempreMilan pic.twitter.com/U9lwBjk2kw — AC Milan (@acmilan) January 5, 2020

Foto: Twitter ufficiale Milan