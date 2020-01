Tutto confermato. Fabio Borini lascerà il Milan, ma non per il Genoa. Il giocatore è infatti prossimo a vestire la maglia dell’Hellas Verona, come comprovato dal suo agente con un significativo post su Instagram: “Hellas Verona, here we come“. Il Genoa è stato in vantaggio fino alle ultime ore, ma non è riuscito a chiudere. L’irruzione del Verona è stata decisiva.

Foto: Twitter