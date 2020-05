Borini: “La Premier fu un salto nel vuoto. Sogno un trofeo da protagonista”

Intervenuto in diretta Instagram con Gruppo Sinergy, main sponsor dell’Hellas Verona, Fabio Borini ha ripercorso alcuni passaggi della sua carriera: “La Premier League? Fu un salto nel vuoto. Non sapevo a cosa andassi incontro: ero solo sicuro di trovare una lingua diversa, che ero convinto di conoscere, essendo uscito da scuola con buoni voti. È però un’esperienza che mi ha aiutato molto. Se non esci mai dalla tua comfort zone non riesci ad esprimere al meglio le tue qualità. Loro supportano la squadra, i giocatori, i loro idoli. Ho vissuto anche stagioni negative, ma i tifosi ci hanno sempre supportati, per aiutarci a vincere. Per loro il calciatore è un mestiere come gli altri: sanno che abbiamo dei privilegi, ma vieni trattato come uno normale. Il Bentegodi? È stata una bella sorpresa, e spero che l’entusiasmo non sia sceso durante questo periodo. Anche se quando torneremo a giocare sarà diverso senza i tifosi, e questo per me è un peccato. Alzare un trofeo da protagonista. Ho vinto Premier League e FA Cup, ma ero molto giovane. Sento che lo posso fare con la squadra giusta e le componenti giuste. Ci sono sempre andato vicino, anche con squadre che non partivano da favoritissime. Sarebbe una soddisfazione personale, anche per appendere una foto in casa.”

Foto: Gazzetta.it