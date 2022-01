Ieri sera vi abbiamo parlato dell’irruzione a sorpresa della Sampdoria per Fabio Borini che ha un contratto in scadenza nel 2023 con il Karagumruk. Domani ci sarà un vertice per entrare eventualmente nel vivo.

Alla Samp piace anche Vincenzo Grifo, confermato, che ha costi diversi.

Foto: Twitter Karagumruk