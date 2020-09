Borini diventa geometra: “Sono contento, era un fardello”

Calciatore e geometra. Fabio Borini, attaccante svincolato, ha appena conseguito il diploma, in ritardo di qualche mese a casa dell’emergenza Covid. Intervistato dal Corriere della Sera, il giocatore si è dichiarato felice: “Sono molto contento, era un fardello che mi portavo dietro. Vorrei ringraziare il mio tutor, Mirko Giarrusso. Quando è stato sicuro che mi facevano fare gli esami è anche venuto dieci giorni a Ibiza con me per farmi studiare, altrimenti da solo con la famiglia e gli amici non ce l’avrei fatta”.

Foto: Gazzetta