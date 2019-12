Borini, dalla pole Genoa del 21 dicembre alla fumata bianca in arrivo

Fabio Borini e il Genoa, tutto come raccontato. L’attaccante in scadenza con il Milan aveva già detto si qualche giorno fa, adesso è in arrivo anche la fumata bianca. Nelle ultime ore il club rossonero ha dato il placet alla cessione al Grifone, una pista che vi avevamo anticipato il 21 dicembre, mettendo il club rossoblù in pole e accompagnandovi fino agli ultimi dettagli. Il presidente Preziosi, che cerca rinforzi immediati per la rincorsa salvezza, ha messo sul tavolo un contratto di altri due anni rispetto alla scadenza 2020 con i rossoneri, disponibile a un’eventuale opzione fino al 2023. Dalla pole Genoa del 21 dicembre alla fumata bianca in arrivo: Nicola aspetta Borini.

Foto: Twitter ufficiale Sunderland