Bordeaux, la proprietà si disimpegna a causa del Covid. Il comunicato

La situazione del Covid ha stravolto anche il mondo del calcio. La situazione ha compromesso il club francese del Bordeaux. Con un comunicato, infatti, la proprietà ha fatto sapere di non finanziare più la squadra: “Il contesto economico legato alla pandemia ha provocato un calo dei ricavi senza precedenti per le squadre di calcio francesi. Questi eventi si aggiungono alle conseguenze finanziare che hanno già colpito duramente i club la scorsa stagione a causa della chiusura anticipata del campionato e della conseguente perdita di entrare. King Street, azionista di maggioranza del club, dopo aver investito 46 milioni di euro dalla sua acquisizione, ha fatto sapere che non intende più sostenere il club né finanziare le sue esigenze attuali e future. Queste circostanze hanno portato il presidente del club a proteggere il club ponendolo sotto la protezione del Tribunale commerciale di Bordeaux. È stato nominato un rappresentante, incaricato di assistere il club nella ricerca di una soluzione duratura”.

[Communiqué] Le Club placé sous la protection du Tribunal de Commerce de Bordeaux. Plus d’infos ➡ https://t.co/mzZHTDeWgT pic.twitter.com/YxbPhvjydu — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) April 22, 2021