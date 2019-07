Bordeaux, accordo con il Gamba Osaka per il trasferimento di Hwang Ui-Jo

Tramite un comunicato sul sito ufficiale, il Bordeaux ha annunciato l’ingaggio di Hwang Ui-Jo, attaccante sudcoreano classe 1992 in arrivo dal Gamba Osaka. Questa la nota dei girondini: “Il Bordeaux ha trovato un principio di accordo con il Gamba Osaka (Giappone) per il trasferimento di Hwang Ui-Jo. L’attaccante internazionale sud coreano arriverà prossimamente a Bordeaux per superare i test medici prima di firmare i documenti amministrativi legati al suo trasferimento”.

Foto Sito Ufficiale Bordeaux