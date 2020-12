Bordalas: “Un giocatore dell’Atletico vale quanto tutto il Getafe, ma per gran parte della partita siamo stati superiori”

Pepe Bordalas, tecnico del Getafe, ha commentato così la sconfitta di misura contro l’Atletico Madrid di stasera:

“Abbiamo creato più opportunità, abbiamo preso l’iniziativa, abbiamo creato diverse occasioni ma non abbiamo avuto successo nonostante la squadra abbia fatto un lavoro magnifico. Mi sono congratulato con i ragazzi; abbiamo giocato contro la capolista e per gran parte della partita siamo stati superiori.

Cosa ha fatto la differenza? L’Atletico è una squadra che da tempo siede al tavolo delle migliori squadre d’Europa, un loro giocatore vale tutto il Getafe, la differenza sta in questo”, queste le sue parole riportate da As.

Foto: Twitter ufficiale Getafe