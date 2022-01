Bordalas su Wass: “Ci ho parlato, mi ha detto che ha una proposta e la sua intenzione sarebbe quella di accettarla”

Il tecnico del Valencia José Bordalas ha parlato della situazione di Daniel Wass, corteggiato dall’Atletico Madrid, in conferenza stampa: “Ci ho parlato, mi ha detto che ha una proposta e la sua intenzione sarebbe quella di accettarla. Ma non decido io. I fatti dimostrano la gran fiducia che nutro in lui, visto che ha giocato tutta la squadra, ma è il club che deve decidere. Lui sa che qui è molto importante, ma la sua idea sarebbe quella di andar via”.

FOTO: as