Intervenuto in conferenza stampa in vista del Real Madrid, il tecnico del Getafe, José Bordalas, ha così risposto alla posizione di Carlo Ancelotti sulla panchina dei Blancos: “Se il Real Madrid dovrebbe avere un altro allenatore? Non credo. È ancora in lizza in due competizioni e ha vinto praticamente tutto. È l’allenatore del Real Madrid, il migliore che possa avere”.

Foto: Twitter Ancelotti