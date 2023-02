Boom boom Chelsea: in arrivo l’annuncio per Enzo Fernandez

Il Chelsea chiude con il botto, l’ennesimo, di un mercato pieno di sorprese. Manca solo l’annuncio per Enzo Fernandez, ora sì dopo settimane convulse fatte di smentite e frenate. Il Chelsea pagherà i 120 milioni della clausola, rispettando la volontà del Benfica che aveva liberato in giornata per le visite il centrocampista argentino Campione del Mondo.

Foto: Instagram Benfica