Book: “Il Borussia Dortmund è uno dei club più importanti di Europa. Sono orgoglioso di farne parte”

23/03/2026 | 23:20:26

Il neo direttore sportivo del Borussia Dortmund, Nils-Ole Book ha parlato così ai canali ufficiali del club giallonero dopo la firma sul contratto fino al 2029: “Il Borussia Dortmund è uno dei club più importanti d’Europa e sono entusiasta di poterne far parte a pieno titolo. Voglio dare il mio contributo per garantire il continuo successo del BVB e non vedo l’ora di mettere a disposizione le mie idee e le mie convinzioni, lavorando con una squadra forte. Il Borussia Dortmund è un club speciale per me, con un legame emotivo che risale alla mia infanzia. – ha proseguito il neo ds – Per questo motivo, desidero ringraziare l’SV Elversberg, e in particolare Dominik Holzer, per avermi permesso di iniziare subito a lavorare a Dortmund”. Sui canali del suo ex club invece si leggono le parole d’addio dello stesso Book al club che gli ha permesso di lanciarsi nel grande calcio: “L’SV Elversberg è un club speciale per me e lo sarà sempre. Insieme abbiamo raggiunto grandi traguardi e siamo cresciuti passo dopo passo, con coraggio, fiducia e una visione chiara. Non vedo l’ora di iniziare il mio nuovo ruolo, ma allo stesso tempo, dire addio non è facile. Qui sono cresciuto tanto, sia in campo che fuori. Sono grato per la collaborazione con tutti al club e auguro all’SV Elversberg di continuare ad avere successo e a proseguire con costanza nel suo percorso”.

Foto: X Borussia Dortmund