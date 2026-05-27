Book (ds Dortmund): “Nmecha giocherà ancora con noi la prossima stagione. È uno dei migliori centrocampisti in Germania”

27/05/2026 | 11:48:16

Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Ole Book, ha concesso un’intervista a Sport Bild. Queste le sue parole:

“Nmecha? Felix giocherà ancora con noi la prossima stagione, questo è chiaro. È uno dei migliori centrocampisti in Germania. È di enorme importanza per il nostro gioco. Rischio se farà bene ai Mondiali? Non deve certo nascondere il suo talento all’Europa”.

Foto: Instagram Borussia Dortmund