Book (ds Dortmund): “Nmecha giocherà ancora con noi la prossima stagione. È uno dei migliori centrocampisti in Germania”
27/05/2026 | 11:48:16
Il direttore sportivo del Borussia Dortmund, Ole Book, ha concesso un’intervista a Sport Bild. Queste le sue parole:
“Nmecha? Felix giocherà ancora con noi la prossima stagione, questo è chiaro. È uno dei migliori centrocampisti in Germania. È di enorme importanza per il nostro gioco. Rischio se farà bene ai Mondiali? Non deve certo nascondere il suo talento all’Europa”.
Foto: Instagram Borussia Dortmund